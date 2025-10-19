Kayserispor'a teknik adam değişikliği de fayda etmedi

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.

KAYSERİ'DE 4 GOL ÇIKTI

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 64. dakikada Carlo Holse, 72. dakikada Van Drongelen kaydetti. Kayserispor'un tek golü 83. dakikada German Onugkha ile geldi.

SÜPER LİG'DE GALİBİYETLERİ YOK

Bu sonuçla birlikte teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Radomir Dalovic'i getiren Kayserispor, yeni teknik adamıyla çıktığı ilk maçta da ligdeki ilk galibiyetini alamadı. Kayserispor, 5 puanda kaldı, Samsunspor ise 16 puana yükseldi.