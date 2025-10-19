Haberler

Kayserispor'a teknik adam değişikliği de fayda etmedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kayserispor'a teknik adam değişikliği de fayda etmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9. hafta maçında Kayserispor, Samsunspor'a sahasında 3-1 kaybetti. Bu sezon galibiyet alamayan Kayserispor, yeni teknik direktörü Radomir Dalovic yönetiminde çıktığı ilk maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.

KAYSERİ'DE 4 GOL ÇIKTI

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 64. dakikada Carlo Holse, 72. dakikada Van Drongelen kaydetti. Kayserispor'un tek golü 83. dakikada German Onugkha ile geldi.

SÜPER LİG'DE GALİBİYETLERİ YOK

Bu sonuçla birlikte teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Radomir Dalovic'i getiren Kayserispor, yeni teknik adamıyla çıktığı ilk maçta da ligdeki ilk galibiyetini alamadı. Kayserispor, 5 puanda kaldı, Samsunspor ise 16 puana yükseldi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Gule gule Kayserj Afrika ligine ; reis ayarlar bir fikstur size ,)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Savaş moduna geçmeliyiz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Cezaevinden izinli çıkan kadın saplantılı aşığı tarafından çocuğunun önünde öldürüldü

Saplantılı aşığı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez dünya şampiyonu

Gurur duyuyoruz! Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez dünya şampiyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.