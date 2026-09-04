Kayserispor'a PFDK'dan 210 Bin TL Ceza

Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza aldı.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor ; PFDK tarafından cezalandırıldı. Sarı kırmızılı kulübe, Bursaspor ile oynanan maçta gerçekleştirilen ihlallerden ötürü toplam 210 bin TL ceza verildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübünün, 29 Ağustos 2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Tribünü Kuzey Alt C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı