Haberler

Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırma kararı almasının ardından son 11 sezonda 21 ayrı teknik direktörle 23 kez görev değişikliği yaptı.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a deplasmanında 4-0'lık skorla kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'un yeni teknik direktörü oldu.

11 SEZONDA 23 KEZ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Ligde çıktığı 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak henüz galibiyeti bulunmayan İç Anadolu ekibinde Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile yolların ayrılması sonrası sarı kırmızılı takımda son 11 sezonda 21 ayrı teknik direktörle 23 kez görev değişikliği yapıldı.

DJALOVIC 24. TEKNİK DİREKTÖR

2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile 2'er kez olmak üzere, toplam 21 farklı teknik adamla çalıştı ve 23 kez görev değişikliği kararı aldı. Takımın başına geçen Radomir Djalovic, son 11 sezondaki 24'üncü teknik direktör oldu.

Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

KAYSERİSPOR'DA GÖREV ALAN İSİMLER

Sarı kırmızılı takımda, Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Dan Petrescu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar, Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu, Sergej Jakirovic ve son olarak da Markus Gisdol görev yaptı. Kayserispor, bu istatistiği ile ligde en çok teknik direktör değiştiren kulüpler arasında yer aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım

Erdoğan "Sigarayı bıraktırmalıyım" dedi, Meloni kırdı geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil servisler dolup taşıyor! 100 hastadan 13'ü influenza

Acil servisler dolup taşıyor! 100 kişiden 13'ü bu hastalıktan muzdarip
Deprem endişesi Burcu Kara'yı taşınmaya zorladı

Burcu Kara'dan yürek burkan veda: Umarım bir gün geri döneriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.