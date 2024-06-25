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Kayserispor'a 3.5 Milyon TL Para Cezası

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Kayserispor, 2023-2024 futbol sezonunda PFDK tarafından 3.5 milyon TL para cezası aldı. Cezalar arasında usulsüz seyirci almak, çirkin tezahürat ve saha olayları bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 2023-2024 futbol sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 milyon 546 Bin TL para cezası aldı.

Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunu 14. sırada tamamlayan Kayserispor, 38 haftalık maratonda defalarca kez cezaya maruz kaldı. Sarı kırmızılılar, 24 kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kayserispor Kulübü, kurul tarafından usulsüz seyirci almak, merdiven boşluklarını boş bırakmamak, çirkin kötü tezahürat, taraftarların neden olduğu saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, hakemlere yönelik açıklama maddelerinden cezalar aldı. Kayserispor, en fazla cezayı taraftarların neden olduğu saha olaylarından ötürü aldı. Sarı kırmızılılar, bu ihlale karşılık 1 milyon 456 bin TL para cezası alırken, Kulüp Başkanı Ali Çamlı da 3 ayrı cezaya maruz kaldı ve 600 bin TL para cezası aldı.

Kayserispor taraftarı da, çirkin ve kötü tezahürattan ötürü 8 kez bilet bloke cezası alırken, 2 kez de ihtar cezası aldı. 8 kulüp görevlisi de hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı. Kayserispor Kulübü'nün ve kulüp yetkililerinin aldığı cezalar ve tutarı ise şu şekilde:

Taraftarların neden olduğu saha olayları: 1 milyon 456 bin TL

Usulsüz Seyirci Almak: 840 bin TL

Ali Çamlı (Başkan): 600 bin TL

Çirkin ve kötü tezahürat: 420 bin TL

Merdiven boşluklarını boş bırakmamak: 60 bin TL

Burak Yılmaz (teknik sorumlu): 39 bin TL

Muammer Kaya (Malzemeci): 39 bin TL

Oğuzhan Arslan (Kulüp çalışanı): 39 bin TL

Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket: 27 bin TL

Duckens Nazon (Futbolcu): 26 bin TL - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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