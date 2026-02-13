Haberler

PFDK'dan Kayserispor'a para cezası

PFDK'dan Kayserispor'a para cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kocaelispor maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle toplam 1 milyon 180 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 milyon 180 bin TL para cezası aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından cezalandırıldı. Kocaelispor müsabakası sonrasında PFDK'ya sevk edilen sarı-kırmızılı takıma toplam 1 milyon 180 bin TL ceza verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 09.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Kocaelispor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey alt C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine ve aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 960.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak

Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü

Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor