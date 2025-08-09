Kayserispor 8 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi

Kayserispor 8 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi
Güncelleme:
SÜPER Lig ekibi Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından 8 futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeni transferler antrenmanlara başladı.

Kayserispor transfer yasağının kaldırılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'yi transfer ettiğini açıkladı. Takıma katılan futbolcular, çalışmalarına başladı.

