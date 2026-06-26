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Kayserispor Alt Yapısından 6 Futbolcuyla Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Kayserispor Alt Yapısından 6 Futbolcuyla Profesyonel Sözleşme İmzaladı
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Kayserispor, altyapısından yetişen 6 futbolcusuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

KAYSERİSPOR alt yapısında forma giyen 6 futbolcusu ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçaları olacağına inandığımız futbolcularımızla profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda; Aras Çelik, Ataol Taylan Karapınar, Arda Kaya, Burak Erkan, Ertuğrul Gazi Demirel, Hasan Kaan Yalçı 3 yıl süreli profesyonel futbolcu sözleşmeleri imzalanmıştır. Altyapımızdan A takımımıza uzanan bu yolculukta emek veren tüm antrenörlerimize, ailelerine ve sporcularımıza teşekkür ediyor; genç futbolcularımıza sarı-kırmızı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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