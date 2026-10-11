Kayserispor 3-2 Manisa FK'yı yendi, Başkan Ali Çamlı itiş kakışları tasvip etmedi

Metro Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Maalesef sahada karşılıklı adrenalinlerin yükselmesine bağlı, hoşumuza gitmeyen birtakım itiş kakışlar yaşandı. Hiç güzel değil. Ama maalesef futbolun içinde bunlar da oluyor. Nazarlık olsun" dedi.

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada yaşanan olayların tasvip edeceği şeyler olmadığını ancak futbolda zaman zaman böyle durumların yaşandığını söyleyen Ali Çamlı, "Yaşananlar benim hiç tarzım olmayan olaylar. Maalesef sahada karşılıklı adrenalinlerin yükselmesine bağlı, hoşumuza gitmeyen birtakım itiş kakışlar yaşandı. Hiç güzel değil. Ben Manisa FK'nın soyunma odasına da gittim. Onlara da aynı şeyleri söyledim. Kayserispor seyircisi, Türkiye'nin en centilmen seyircilerinden biridir. Ama maalesef futbolun içinde bunlar da oluyor. Nazarlık olsun. İlk ve son olsun. Şükürler olsun ki kimsenin bir tarafının kırılması ya da yaralanması gibi bir durum yok. Bu sevindirici. Ancak futbolun doğasında bu tür itiş kakışlar, maçın gidişatını etkileyen bazı olaylar yaşanmasına neden olabiliyor. Bu olayların çıkma sebebi de şu arkadaşlar: Maçı yöneten hakemlerle de konuştum. Moreno sakatlandı. Moreno'nun oyundan çıkması için topu taca bırakıyor. Manisa FK futbolcularının centilmenlik gereği topu bize vermesi lazım. Ancak topu kendi takımlarına oynuyorlar ve neticesinde gol oluyor. Bu, centilmenlik sınırları içerisinde doğru değil. Ama rakip takım topu bize vermezse bu bir kural ihlali de değil. Onun için bugün benim tek sevindiğim şey, takımın 3-2 galip gelmesi. Yaşanan itiş kakış, kavga, gürültü ne derseniz deyin, kesinlikle tasvip edeceğimiz şeyler değil" diye konuştu.

'YOLUMUZA İNANÇLA, AZİMLE, GAYRETLE DEVAM EDECEĞİZ'

1'inci Lig'e damga vurduklarını söyleyen Çamlı, "Kayserispor bir engeli daha aşmıştır. Biz bu lige oyunumuzla, futbolcularımızın karakterleriyle damga vuruyoruz. Onun için takımlar bize karşı çok direnç gösterecek. Biz bunu bekliyoruz. 'Lider takımı yendim' diyecek, 'berabere kaldım' diyecek. Onun için biz yolumuza inançla, azimle, gayretle devam edeceğiz. Gittiği yere kadar Kayserispor bu şehri en üst düzeyde temsil etmeye devam edecek. Kayserispor, zor süreçleri aşarak bir noktaya geliyor. Allah'a hamdolsun. Ben yalnız değilim. Bu şehir bana sahip çıkıyor. Bunun semeresi de sahada görülüyor. Skor 2-2 oldu, çocuklar 'maç bitti' demedi, 3-2 yaptı. Maç 4-2 de olabilirdi, berabere de kalabilirdik. Futbolun içinde bunların hepsi var. Bu tür olaylar anlık gelişiyor. Onun için öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Manisa FK'ya bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı