Kayserispor, TFF 1. Lig'de 4. Haftayı 9 Puanla 2. Sırada Tamamladı

Kayserispor, TFF 1. Lig'de haftayı 2. sırada tamamladı.

Kayserispor, TFF 1. Lig'de sezonun 4. haftasını 9 puanla 2. sırada tamamladı. Ligin ilk dört haftasında 3 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 9 puanla zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Kayserispor, dört haftalık bölümde aldığı sonuçlarla taraftarını da umutlandırdı. Sezonun ilk haftalarındaki performansıyla üst sıralarda yer alan Kayserispor, önümüzdeki haftalarda da istikrarlı sonuçlar alarak zirve yarışında önde olmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı