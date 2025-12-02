Kayserispor 14. Haftayı 16. Sırada Tamamladı
Süper Lig'de Kayserispor, 14. hafta sonunda 12 puanla 16. sırada yer aldı. Takım, 15. haftada oynayacağı Eyüpspor maçını kazanarak küme düşme hattından çıkmayı hedefliyor.
Süper Lig'de 14. hafta geride kalırken, Kayserispor haftayı 16. sırada tamamladı.
Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı. 7 galibiyet, 2 beraberlik alınan haftada 1-0 kazanan Kayserispor, 12 puana ulaştı. Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Kayserispor, topladığı 12 puanla haftayı 16. sırada tamamladı.
Kayserispor, 15. haftada oynayacağı Eyüpspor maçını da kazanıp küme düşme hattından çıkmayı hedefliyor. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor