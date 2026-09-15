Haberler

Kayserispor, 1'inci Lig'de 7’nci haftayı zirvede tamamladı

Kayserispor, 1'inci Lig'de 7’nci haftayı zirvede tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

METRO Holding Kayserispor, 7’nci haftanın kapanış maçında İstanbulspor’u 4-0’lık skorla yenerek haftayı zirvede tamamladı.

METRO Holding Kayserispor, 7'nci haftanın kapanış maçında İstanbulspor'u 4-0'lık skorla yenerek haftayı zirvede tamamladı.

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig 7'nci haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Kadir Has Stadında oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar Seferi ve Moreno'nun 2'şer golüyle 4-0'lık skorla kazandı. Metro Holding Kayserispor bu galibiyetle puanını 16'ya çıkartarak haftayı averajla lider olarak tamamladı. Kayseri ekibi sezonun 8'inci haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıl sonra çözüldü! Şüphelileri o telefon sinyali ele verdi
Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Sağlık riski tespit edildi! O tarım ilaçları için geri sayım başladı
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Özel'den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı

"Kızımın altınları çalındı"
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi