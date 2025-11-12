Kayserili Taekwondocu Yasin Çimen, Deafolimpik Oyunları için Altın Madalya Peşinde

Kayserili Taekwondocu Yasin Çimen, olimpiyat şampiyonluğu için mindere çıkacak.

15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo kentinde yapılacak Deafolimpik İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Taekwondo branşında 80 kilogramda Yasin Çimen, altın madalya için mindere çıkacak. Daha önce Olimpiyat üçüncülüğü bulunan 26 yaşındaki Kayserili sporcu, 5 etaptan oluşan milli takım kampını tamamlayarak ay yıldızlı forma ile olimpiyatlarda başarı için çabalayacak. 4 erkek, 4 kadından oluşan İşitme Engelliler Milli Takım'da yer alan Yasin Çimen, sporcusu olduğu YayTanSay kulübü antrenörleri ve sporcu arkadaşları tarafından yolcu edildi.

Yasin Çimen, daha önce üçüncülük aldığı olimpiyatlardan bu kez altın madalya ile dönmek istediğini ifade ederken, antrenörlerinden Yavuz Sayan, "Yasin'den çok umutluyuz. İnşallah hem ülkemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir. İnanıyoruz ki altın madalyayı kazanacaktır" dedi. - KAYSERİ