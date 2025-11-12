Haberler

Kayserili Taekwondocu Yasin Çimen, Deafolimpik Oyunları için Altın Madalya Peşinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yasin Çimen, Japonya'nın Tokyo kentinde yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Taekwondo branşında 80 kilogram kategorisinde altın madalya için mücadele edecek. Daha önceki olimpiyatlarda üçüncülük yaşadı ve bu sefer altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Kayserili Taekwondocu Yasin Çimen, olimpiyat şampiyonluğu için mindere çıkacak.

15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo kentinde yapılacak Deafolimpik İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Taekwondo branşında 80 kilogramda Yasin Çimen, altın madalya için mindere çıkacak. Daha önce Olimpiyat üçüncülüğü bulunan 26 yaşındaki Kayserili sporcu, 5 etaptan oluşan milli takım kampını tamamlayarak ay yıldızlı forma ile olimpiyatlarda başarı için çabalayacak. 4 erkek, 4 kadından oluşan İşitme Engelliler Milli Takım'da yer alan Yasin Çimen, sporcusu olduğu YayTanSay kulübü antrenörleri ve sporcu arkadaşları tarafından yolcu edildi.

Yasin Çimen, daha önce üçüncülük aldığı olimpiyatlardan bu kez altın madalya ile dönmek istediğini ifade ederken, antrenörlerinden Yavuz Sayan, "Yasin'den çok umutluyuz. İnşallah hem ülkemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir. İnanıyoruz ki altın madalyayı kazanacaktır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.