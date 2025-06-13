Kayserili Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı

Kayserili Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular Hasan Ergil ve Çağdaş Kaya, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular, iki altın madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası 11-12 Haziran tarihleri arasında Kırıkkale'de gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporculardan Hasan Ergil 49 kilogram sıkletinde 1. kaldırışta 95, 2. kaldırışta 105 ve 3. kaldırışta 108 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Çağdaş Kaya ise 59 kilogram sıkletinde 1. kaldırışta 155, 2. kaldırışta 160 ve 3. kaldırışta 165 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu olarak şampiyonadan altın madalya ile ayrıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü yayımladığı mesajda, "Şampiyon sporcularımızı, antrenörleri Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Merak edilen soru yanıt buldu! İşte istifanın nedeni
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.