Kayserili Sporcular Polonya'da Badminton'da Madalya Kazandı

Polonya da düzenlenen 'Yonex Polısh İnternational Festival' Badminton müsabakalarında Kayserili sporcular büyük başarıya imza attı.

Yapılan müsabakalar sonucunda ülkemizi temsil eden Kayserili milli sporculardan U11 tek bayanlar kategorisinde Ravzanur Coşar gümüş madalya, Zümra Çetintaş bronz madalya, U13 kategorisinde çift bayanlarda ise Almina Aydoğan gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Müsabakada başarılı olan sporcularımızı ve Antrenörleri Abdurrahman Arslan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ