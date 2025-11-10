Haberler

Kayserili Sporcular Polonya'da Badminton'da Madalya Kazandı

Kayserili Sporcular Polonya'da Badminton'da Madalya Kazandı
Güncelleme:
Polonya'da düzenlenen 'Yonex Polish International Festival' Badminton turnuvasında Kayserili sporcular, U11 ve U13 kategorilerinde gümüş ve bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Polonya da düzenlenen 'Yonex Polısh İnternational Festival' Badminton müsabakalarında Kayserili sporcular büyük başarıya imza attı.

Yapılan müsabakalar sonucunda ülkemizi temsil eden Kayserili milli sporculardan U11 tek bayanlar kategorisinde Ravzanur Coşar gümüş madalya, Zümra Çetintaş bronz madalya, U13 kategorisinde çift bayanlarda ise Almina Aydoğan gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Müsabakada başarılı olan sporcularımızı ve Antrenörleri Abdurrahman Arslan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
