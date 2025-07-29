Kayserili Sporcular Muş'taki Karate Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı

Kayserili Sporcular Muş'taki Karate Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı
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Muş'ta düzenlenen Ümit Genç ve U21 Premier Ligi Türkiye Karate Şampiyonası'nda Kayserili sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Muş'ta düzenlenen Ümit Genç ve U21 Premier Ligi Türkiye Karate Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcular, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Ümit Genç ve U21 Premier Ligi Türkiye Karate Şampiyonası, 25 -27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Muş'ta yapıldı. Şampiyonaya katılanKayserili sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 5 madalyanın sahibi oldu. Şampiyona sonucunda derece girerek madalya kazanan Kayserili sporcular şu şekilde:

Mehdi Yüreğiçatal: Genç 61 kg Kumite altın

Ahmet Talha Aykaş: Ümit 63 kg Kumite altın

Ümit - Genç Bayan Takım Kata takımı gümüş

Berra Sultan Yücel

Gülnihal Cansaran

Rabiya Nur Korkutan

Ravzanur Türkmen

Eslem Özbek: Genç 59 kg Kumite bronz

Mahmut Arslan: Genç 55 kg Kumite bronz - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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