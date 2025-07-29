Kayserili Sporcular Muş'taki Karate Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı
Muş'ta düzenlenen Ümit Genç ve U21 Premier Ligi Türkiye Karate Şampiyonası'nda Kayserili sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Muş'ta düzenlenen Ümit Genç ve U21 Premier Ligi Türkiye Karate Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcular, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
Ümit Genç ve U21 Premier Ligi Türkiye Karate Şampiyonası, 25 -27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Muş'ta yapıldı. Şampiyonaya katılanKayserili sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 5 madalyanın sahibi oldu. Şampiyona sonucunda derece girerek madalya kazanan Kayserili sporcular şu şekilde:
Mehdi Yüreğiçatal: Genç 61 kg Kumite altın
Ahmet Talha Aykaş: Ümit 63 kg Kumite altın
Ümit - Genç Bayan Takım Kata takımı gümüş
Berra Sultan Yücel
Gülnihal Cansaran
Rabiya Nur Korkutan
Ravzanur Türkmen
Eslem Özbek: Genç 59 kg Kumite bronz
Mahmut Arslan: Genç 55 kg Kumite bronz - KAYSERİ