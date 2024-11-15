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Kayserili Sporcular Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Kayserili Sporcular Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı
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Kosova'nın Priştine kentinde düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular, 51 kiloda Ezgi Keleş, 57 kiloda Gülistan Turan ve 63 kiloda Sercan Koç ile 3 altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Kayserili sporcular, Kosova'da yapılan Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

7-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden milli sporcular, 3 altın madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada 51 kiloda Ezgi Keleş, 57 kiloda Gülistan Turan ve 63 kiloda Sercan Koç mücadele ettiği kategoride Avrupa Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli Takım Kafilesinde Milli Takımlar sportif direktörü olarak görev alan antrenörümüz Göksel Cingöz'ü ve Şampiyon sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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