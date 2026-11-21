Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular, 2 Türkiye şampiyonluğu ve 3 Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

13-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Kayserili sporculardan Yiğit Duran Kenger 47 kiloda, Yusuf Dragan ise 66 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Muhammed Alp Uzun 73 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde ederken, Yusuf Köşker de organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Kayseri ekibi, erkekler takım klasmanında da Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Kızlar kategorisinde ise antrenör Seher Uzunoğlu Öztürk'ün sporcusu Medine Oflaz, 48 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde ederek Kayseri'ye bir madalya daha kazandırdı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular, Pınarbaşı İlçe Müdürü Muhyettin Uzun ve antrenörleri Bayram Kenger, İslam Dragan ve Seher Uzunoğlu Öztürk ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden İl Müdürü Kabakcı, elde edilen başarılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı