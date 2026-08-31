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Kayserili Bisikletçilerden Büyük Başarı

Kayserili Bisikletçilerden Büyük Başarı
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Kayserili bisiklet sporcuları, Sakarya'daki Bölgesel Türkiye Şampiyonası ve Kahramanmaraş'taki Türkiye Şampiyonası 6. Etap yarışlarında önemli dereceler elde etti. Berranur Erden, U17 kadınlarda hem bölgesel yarışta hem de 6. etapta şampiyon oldu ve genel klasmanda liderliğini sürdürdü. Beyzanur Çemç 3. sırada yer alırken, U17 erkeklerde Metin Uğur genel klasmanda 2. oldu.

Sakarya ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen bisiklet yarışlarında Kayserili sporcular önemli dereceler elde etti. Berranur Erden U17 kadınlarda şampiyon olurken, Kayserili sporcular genel klasmanda da üst sıralardaki yerlerini korudu.

Kayserili bisiklet sporcuları; Sakarya'da düzenlenen Bölgesel Türkiye Şampiyonası ile Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 6. Etap yarışlarında önemli başarılara imza attı. 23 Ağustos'ta Sakarya'da düzenlenen Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda U17 kadınlar kategorisinde Berranur Erden, hem 2. Bölge yarışında hem de Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda 2. sırada yer aldı. U17 erkeklerde mücadele eden Metin Uğur ise her iki yarışmayı da 3. sırada tamamladı. 27 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 6. Etap yarışlarında ise U17 kadınlarda Berranur Erden 1., Beyzanur Çemç 3., U17 erkeklerde ise Buğrahan Karatay 3. oldu.

Bu sonuçlarla Berranur Erden U17 kadınlar genel klasmanındaki liderliğini sürdürürken, Beyzanur Çemç 3. sıradaki yerini korudu. U17 erkeklerde ise Metin Uğur genel klasmanda 2. sırada bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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