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Kayserili Arda Uzağ, yüksek atlamada Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili Arda Uzağ, yüksek atlamada Türkiye Şampiyonu oldu
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Eskişehir'de düzenlenen U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlama branşında yarışan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Arda Uzağ, altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Eskişehir'de düzenlenen U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlama branşında mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Arda Uzağ, altın madalyanın sahibi olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Eskişehir'de gerçekleştirilen U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlama branşında mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Arda Uzağ; sergilediği başarılı performansla Türkiye Şampiyonu oldu. Başarının mimarları arasında yer alan antrenörler İlker Domaniç ve Sezer Şarvan da elde edilen şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; yayımladığı mesajda sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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