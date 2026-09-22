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Kayseri'yi temsil eden sporcular Karabük'teki Yenice MTB Cup'ta 5 madalya kazandı

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Kayseri'yi temsil eden sporcular Karabük'teki Yenice MTB Cup'ta 5 madalya kazandı
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Kayseri'yi temsil eden sporcular, Karabük'te düzenlenen Yenice MTB Cup'ta U17 kategorilerinde derece aldı. U17 Kadınlar'da kürsüyü domine eden Kayseri, U17 Erkekler'de de birincilik ve üçüncülük kazandı; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tebrik etti.

Karabük'te düzenlenen Yenice MTB Cup müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden sporcular, U17 kategorilerinde elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

19-20 Eylül 2026 tarihlerinde Karabük'te gerçekleştirilen Yenice MTB Cup müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden sporcular önemli dereceler elde etti. U17 Kadınlar kategorisinde Kayseri, adeta kürsüyü domine etti. Sporculardan Beyzanur Çemç birinci, Berranur Erden ikinci ve Melisa Aykaç ise üçüncü olarak müsabakayı tamamladı. U17 Erkekler kategorisinde ise Metin Uğur birinci, Nazım Bekar üçüncü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; elde ettikleri başarılı sonuçlarla Kayseri'yi gururlandıran sporcular tebrik edilirken, başarılarında emeği bulunan Antrenör Bayram Eroğlu'na teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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