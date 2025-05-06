Özel'e saldıran Tengioğlu için tutuklama talebi

Özgür Özel'e yumruk atan saldırganla ilgili yeni gelişme
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Kayseri Voleybol Kulübü Türkiye Finallerine Yükseldi

Kayseri Voleybol Kulübü Türkiye Finallerine Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Voleybol Kulübü, Tokat'ta düzenlenen Yıldız Kızlar Yarı Finalleri'nde oynadığı üç maçı da kazanarak Türkiye Finallerine yükseldi ve son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Kayseri Voleybol Kulübü; Tokat'ta yapılan Yıldız Kızlar Yarı Finalleri'nde oynadığı üç maçı da kazanarak Türkiye Finallerine yükseldi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Tokat'ta yapılan Yıldız Kızlar Yarı Final Müsabakalarında büyük bir başarıya imza atan Kayseri Voleybol Kulübü, oynadığı üç maçı da kazanarak Türkiye Finaline yükseldi. Kayseri temsilcisi, Trabzon, Sivas ve Samsun temsilcilerini mağlup etti. Kayseri Voleybol Kulübü, Türkiye genelinde son 16 takım arasına girerek büyük bir başarı elde etti.

İzmir'de gerçekleştirilecek Türkiye Yıldız Kızlar Finalleri'nde mücadele edecek olan Kayseri temsilcisi, şehri en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor. Voleybol İl Temsilciliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulüp, sporcular ve antrenörler için başarı dileklerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.