Kayseri Voleybol Kulübü Midi Kızlar Şampiyonu

Kayseri Kulüplü Midi Kızlar 2023-2024 voleybol sezonu tamamlanırken, Kayseri Voleybol Kulübü sezonu birinci tamamladı.

Kulüplü Midi Kızlar 2023-2024 voleybol sezonunda oynanan karşılaşmalar sonunda Kayseri Voleybol Kulübü şampiyonluğa ulaştı. Sezonda Melikgazi İzzet Öksüzkaya SporKulübü ikinci olurken, Alfa Performans SporKulübü ise üçüncü sırayı aldı. Voleybol il temsilcisi Halil Dicle, kupa törenin ardından yaptığı açıklamada; "Midi Kızlar Voleybol İl Şampiyonası'na katılan tüm takımlarımızı kutlarım, Türkiye Şampiyonası Grupları'nda Kayseri'yi temsil edecek olan Kayseri Voleybol Kulübü'ne başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ