Kayseri Voleybol Kulübü Midi Kızlar Şampiyonu
Kayseri Kulüplü Midi Kızlar 2023-2024 voleybol sezonunu birinci tamamlayarak şampiyon oldu. Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü ikinci, Alfa Performans Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Kayseri Voleybol Kulübü Türkiye Şampiyonası Grupları'nda Kayseri'yi temsil edecek.
Kayseri Kulüplü Midi Kızlar 2023-2024 voleybol sezonu tamamlanırken, Kayseri Voleybol Kulübü sezonu birinci tamamladı.
Kulüplü Midi Kızlar 2023-2024 voleybol sezonunda oynanan karşılaşmalar sonunda Kayseri Voleybol Kulübü şampiyonluğa ulaştı. Sezonda Melikgazi İzzet Öksüzkaya SporKulübü ikinci olurken, Alfa Performans SporKulübü ise üçüncü sırayı aldı. Voleybol il temsilcisi Halil Dicle, kupa törenin ardından yaptığı açıklamada; "Midi Kızlar Voleybol İl Şampiyonası'na katılan tüm takımlarımızı kutlarım, Türkiye Şampiyonası Grupları'nda Kayseri'yi temsil edecek olan Kayseri Voleybol Kulübü'ne başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ