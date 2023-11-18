Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ömer Halis Demir Spor Salonu'nu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne kazandırdı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla Ömer Halis Demir Spor Salonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine katılması, Kayseri Amatör Spor için büyük bir adım oldu. Spor salonu ve futbol sahalarının bakımı ve onarımı yapılıyor, kısa zaman içerisinde amatör camiaya hizmet vermeye başlayacak.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla Ömer Halis Demir Spor Salonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine katılması, Kayseri Amatör Spor için büyük bir adım oldu.

Sporun ve sporcunun her daim yanında olan ve yaptığı çalışmalar ile Kayseri halkının takdirini kazanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, amatör spora yeni bir tesis kazandırıyor. Ömer Halis Demir Spor Salonu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine kazandırılması için çalışmalar başladı. Vali Gökmen Çiçek'in bizzat yerinde incelediği Ömer Halis Demir Spor Salonu kısa zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine dahil olacak. Spor salonu ve futbol sahaların bakımı ve onarımı yapılıyor, kısa zaman içerisinde amatör camiaya hizmet vermeye başlayacak. Ömer Halis Demir Spor Kompleksi birçok branşta hizmet verecek. Kayseri amatör camiasına kazandırılan bu tesis sonrası kulüpler rahat nefes alacak.

Kayseri Amatör Spor Federasyon (ASKF) Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Spor salonunun Kayseri Amatör spora kazandırılması için Valimiz Sayın Gökmen Çiçek önderlik ederek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesine kattı. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı'da üzerine düşeni fazlasıyla yaparak kısa süre içerisinde bakım onarım çalışmalarını başlattı ve sporun hizmetine sundu. Büyük bir spor kompleksi olan tesis, voleybol, basketbol, hentbol, futbol, hokey gibi birçok branşa hizmet edecek. Böyle kompleks bir tesisi Kayseri Amatör sporuna kazandıran başta Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e, İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, Kayseri'ye hayırlı olsun diyorum. Valimiz her zaman bizlerin yanında olduğu gibi sporun ve sporcunun da yanında. Geleceğimiz olan gençlerimiz için yapılan bu çalışmalar devam edecek. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıp, spora teşvik etmeliyiz. O yüzden yapılan her tesis bizler için çok önemlidir" dedi. - KAYSERİ