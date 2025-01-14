Kayseri takımları Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele edecek

Aksaray'da yapılan Okul Sporları Yıldız Erkek ve Kız Voleybol Grup Birinciliği maçlarında erkeklerde şampiyon olan Develi Çaylıca Şehit Jandarma Zeki Özbek Ortaokulu ile kızlarda şampiyon olan İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Kayseri'yi Türkiye yarı finallerinde temsil edecek.

Aksaray'da yapılan Okul Sporları Yıldız Erkek ve Kız Voleybol Grup Birinciliği maçları Kayseri takımlarının büyük başarısına sahne oldu. Erkeklerde sırasıyla Karaman ve Nevşehir temsilcilerini yenen Develi Çaylıca Şehit Jandarma Zeki Özbek Ortaokulu Voleybol Takımı şampiyonluğa ulaştı. Kızlarda ise Aksaray, Afyon ve Isparta temsilcilerini set vermeden 3-0 yenen İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Her iki okulda tarihi ve grup merkezi daha sonra açıklanacak Türkiye Yarı Finalleri'nde Kayseri'yi temsil edecek. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Develi Çaylıca Şehit Jandarma Zeki Özbek Ortaokulu ve İzzet Öksüzkaya Ortaokulunu, antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ederek Türkiye Yarı Finalleri'nde üstün başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ