Kayseri Süper Amatör Küme Yarı Finalinde Erciyes Esen Makina FK Finale Yükseldi
Kayseri Süper Amatör Küme Yarı Final ikinci maçında Erciyes Esen Makina FK, Kayseri Atletikspor'u penaltı atışlarıyla yenerek finale çıktı.
Kayseri Süper Amatör Küme Yarı Final ikinci maçında Erciyes Esen Makina FK normal süresi 1-1 biten karşılaşmada, Kayseri Atletikspor'u penaltı atışlarında yenerek adını finale yazdırdı. Sarı kırmızılılar rakibi Kayseri Atletikspor'a ilk mağlubiyetini tattıran takım oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana, Osman Baruk, Furkan Ulu
Kayseri Atletikspor: M. Yasin Atıcı, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Emre Tunahan Gürbüz, Emre Ateş, Anıl Çalış, (İsmail Erdi Halis dk. 46), Yusuf Karamanoğulları, (Doğukan Bozkurt Çetin dk. 85), Mehmet Akif Gürkan, (Doğukan Kılınç dk. 46), Yusuf Tolu, Batuhan Hidayetoğlu, (Cengiz Eşme dk. 85), Tuncay Kara, (Furkan Batar dk. 71)
Erciyes Esen Makina FK: Ali Özkan, Halil Yozgat, Mehmet Ali İmren, (Mehmet Yaman dk. 75), İsmail Dayı, Yaşar Berk Yorgancı, Ramazan Durdu, Safa Fırat, (Can Ölçer dk. 69), Seyfettin Yesügey, Fazıl Burak Peker, (Furkan Ulus dk. 62), Beytullah Özcan, Latif Aydemir
Goller: Doğukan Kılınç (dk.57) (Kayseri Atletikspor), Ramazan Durdu (dk. 90) (Erciyes Esen Makina FK)
Kırmızı Kart: Abdullah Arpaç (dk. 89) (Kayseri Atletikspor)
Penaltılar: İsmail Erdi Halis, Yusuf Tolu, M. Yasin Atıcı, Uğur Taşpınar, Furkan Batar (Kayseri Atletikspor), Halil Yozgat, Mehmet Yaman, Beytullah Özcan, Ramazan Durdu, Latif Aydemir, İsmail Dayı (Erciyes Esen Makina FK) - KAYSERİ