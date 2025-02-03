Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Takımları Belli Oldu

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek Play-Off grubuna yükselen 4 takım belli oldu.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alan ekipler belli oldu. Kayseri şampiyonunu belirleyecek Play-Off grubuna yükselen 4 takım netleşti. Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Hacılar Erciyesspor, Özvatanspor, B Grubu'nda ise Kayseri Esen Metal SK ile Kocasinan Şimşekspor Play-Off'a kalan takımlar oldular. Play-Off maçları bu sezon elemeli değil, lig usulü oynanacak ve ilk sırayı alan takım Kayseri şampiyonu olacak.

Play-Off programı ilerleyen günlerde Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklanacak. - KAYSERİ