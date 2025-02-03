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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Takımları Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Takımları Belli Oldu
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Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluğa giden yolda Play-Off grubuna yükselen 4 takım belirlendi. A Grubu'ndan Hacılar Erciyesspor ve Özvatanspor, B Grubu'ndan ise Kayseri Esen Metal SK ve Kocasinan Şimşekspor, Play-Off'a katılmaya hak kazandı.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek Play-Off grubuna yükselen 4 takım belli oldu.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alan ekipler belli oldu. Kayseri şampiyonunu belirleyecek Play-Off grubuna yükselen 4 takım netleşti. Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Hacılar Erciyesspor, Özvatanspor, B Grubu'nda ise Kayseri Esen Metal SK ile Kocasinan Şimşekspor Play-Off'a kalan takımlar oldular. Play-Off maçları bu sezon elemeli değil, lig usulü oynanacak ve ilk sırayı alan takım Kayseri şampiyonu olacak.

Play-Off programı ilerleyen günlerde Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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