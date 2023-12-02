Kayseri Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında hakemler açıklandı
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı 03 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 9. haftanın hakemleri duyuruldu.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı 03 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 8. haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de Pazar günü birbirinden önemli ve zorlu müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 9. haftanın hakemlerini duyuruldu. Süper Amatör Küme'de 9. haftanın programı ve hakemler ise şu şekilde:
3 Aralık 2023 Pazar
13.00 Sungur FK-Kayserigücü FK: Esat Sabuncu
13.00 Başakpınarspor-Kayseri Yolspor: Hakan Çam
13.00 Kocasinan Şimşekspor-Argıncıkspor: Recep Güneş
15.00 Kayseri Esen Metal SK-Kayseri Şekerspor: Cemal Emre Gömeç
15.00 Kayseri Atletikspor-Sosun Birlikspor: Mustafa Kadıoğlu
16.00 İsmail Okumuş FK-Altındağ Akkışlaspor: Cem Eray Eşmekaya - KAYSERİ