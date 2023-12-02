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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında hakemler açıklandı

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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı 03 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 9. haftanın hakemleri duyuruldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı 03 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 8. haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de Pazar günü birbirinden önemli ve zorlu müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 9. haftanın hakemlerini duyuruldu. Süper Amatör Küme'de 9. haftanın programı ve hakemler ise şu şekilde:

3 Aralık 2023 Pazar

13.00 Sungur FK-Kayserigücü FK: Esat Sabuncu

13.00 Başakpınarspor-Kayseri Yolspor: Hakan Çam

13.00 Kocasinan Şimşekspor-Argıncıkspor: Recep Güneş

15.00 Kayseri Esen Metal SK-Kayseri Şekerspor: Cemal Emre Gömeç

15.00 Kayseri Atletikspor-Sosun Birlikspor: Mustafa Kadıoğlu

16.00 İsmail Okumuş FK-Altındağ Akkışlaspor: Cem Eray Eşmekaya - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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