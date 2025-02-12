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Kayseri Süper Amatör Küme Klasman Grubu Sonuçlandı

Kayseri Süper Amatör Küme Klasman Grubu Sonuçlandı
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Kayseri Süper Amatör Küme Klasman Grubu'nun sona ermesiyle en çok gol atan, en az gol yiyen ve en sehr çok kazanan takımlar belirlendi. Kayseri Esen Metal SK, 12 galibiyetle en çok kazanan, Hacılar Erciyesspor ise 56 golle en çok gol atan takım oldu. Kayserigücü FK ise 109 golle en çok gol yiyen takım olarak dikkat çekti.

Kayseri Süper Amatör Küme Klasman Grubu sona erdi. 16 takımın yer aldığı ligde en çok gol atan, en az gol yiyen ve en çok kazanan takımlar belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de yer alan 16 takım A ve B Grubu olmak üzere 2 grupta mücadele verdi. 14 hafta süren klasman grubu maçlarında en çok kazanan takım Kayseri Esen Metal SK oldu. Oynadığı 14 maçın 12'sini kazanan Kayseri Esen Metal SK, B grubunu 37 puanla zirvede tamamlayıp Play-Off grubuna yükseldi. A Grubunu lider olarak tamamlayan Hacılar Erciyesspor ise 33 puan toplarken 56 golle sezonun en çok gol atan takımı oldu. Kalesinde sadece 9 gol gören sarı-lacivertliler, en çok averaja sahip olan takım olarak da istatistiklerde yerini aldı. Hacılar Erciyesspor 16 takım arasında en az gol yiyen ekip de oldu.

Sezonun en çok gol yiyen takımı ise Kayserigücü FK oldu. Genç bir kadro ile ligde mücadele eden sarı-siyahlılar, 14 maçta 11 gol atarken kalesinde ise 109 gol gördü. Turanspor 14 haftada 13 kez, ligden ihraç edilen Sungur FK ise 14 kez yenilgi alan ekipler oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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