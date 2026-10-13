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Kayseri Süper Amatör Küme'de yeni sezon 18 Ekim'de ilk hafta maçlarıyla başlıyor

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Kayseri Süper Amatör Küme'de yeni sezon 18 Ekim'de ilk hafta maçlarıyla başlıyor
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak. Açılış maçları Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu Saha ile Develi İlçe Stadı'nda oynanacak; Kocasinan Ülküspor-Amaratspor, Döğergücü-G.O.Paşaspor ve Develispor-Kayseri Yolspor karşılaşacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezon; 18 Ekim 2026 günü Argıncık Stadı 1- 2 Nolu Saha ve Develi İlçe Stadı'nda saat 14.00'de oynanacak olan karşılaşmalar ile başlayacak. Açılış maçlarında Kocasinan Ülküspor - Amaratspor, Döğergücü - G.O.Paşaspor ve Develispor - Kayseri Yolspor takımları karşı karşıya gelecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı ise şu şekilde;

18 Ekim Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

14.00 Kocasinan Ülküspor-Amaratspor

16.00 Kayseri Atletikspor-Hacılar Erciyesspor

18 Ekim Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

14.00 Döğergücü FK-G.O.Paşaspor

16.00 Erciyes Esen Makina FK-Argıncıkspor

18 Ekim Pazar / Develi İlçe Stadı

16.00 Develispor-Kayseri Yolspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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