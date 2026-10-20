Kayseri Süper Amatör Küme'de Kocasinan Ülküspor Amaratspor'u 4-2 yenip sezona başladı

Kayseri Süper Amatör Küme'de Kocasinan Ülküspor Amaratspor'u 4-2 yenip sezona başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında Kocasinan Ülküspor, Amaratspor'u 4-2 yenerek sezona galibiyetle başladı. Amaratspor ise ligin açılış haftasında sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor ligin 1.haftasında oynadığı maçta Amaratspor'u 4-2 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ömer Keleş, Harun Soyeşik, Furkan Erme
Kocasinan Ülküspor: Aytaş Aydoğdu, (M.Enes Yıldız dk.35), Hanifi Can Söğüt, Bayram Çiçek, Erdem Demir, Yusuf Göktaş, Abdulsamet Bozüslü, Abdullah Budak, Memduh Elbistan, (Bedirhan Öztürk dk.65), Yunus Emre Akkaya, (Muhammed Sefa uludağlar dk.84), Kadir Aygül, (Emirhan Özkül dk.65), Enes Kaya
Amaratspor: Vasif Özbay, Yusuf Kaya, Behçet Ekinci, Halil İbrahim Cıngıllı, Mustafa Erginer
Samet Can Çapar, Mehmet Tüylü, (Hamza Daşbaş dk.88), Bünyamin Yüce, Ömer Talha Günal, (Yasin Dumlu dk.58), İsmail Aydoğdu
Goller: Abdulsamet Bozüslü (dk.3), Abdullah Budak (dk.29 ve 50), Yusuf Göktaş (dk.50) (Kocasinan Ülküspor), İsmail Aydoğdu (dk.10 penaltı), Mustafa Erginer (dk.13) (Amaratspor)