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Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk yarı fikstürü belli oldu

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Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk yarı fikstürü belli oldu
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Kayseri Süper Amatör Küme’de 2026-2027 sezonunda ilk yarı fikstürü belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 sezonunda ilk yarı fikstürü belli oldu.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Kayseri Süper Amatör Küme'de takımların ilk yarıda oynayacağı karşılaşmalar netleşti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından 11 haftalık ilk yarı programı açıklandı. 11 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak yeni sezonda 11 takım mücadele edecek. İlk yarı boyunca her hafta birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının 1. haftasında Kayseri Atletikspor ile Hacılar Erciyesspor, Erciyes Esen Makina FK ile Argıncıkspor, Kocasinan Ülküspor ile Amaratspor, Döğergücü FK ile G.O.Paşaspor ve Develispor ile Kayseri Yolspor karşı karşıya gelecek. Büyük Toramanspor ise ilk haftayı BAY geçecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının 11 haftalık fikstürü ise şu şekilde:

1. hafta

Kayseri Atletikspor-Hacılar Erciyesspor

Erciyes Esen Makina FK-Argıncıkspor

Kocasinan Ülküspor-Amaratspor

Döğergücü FK-G.O.Paşaspor

Develispor-Kayseri Yolspor

Büyük Toramanspor BAY

2. hafta

Hacılar Erciyesspor-Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Yolspor-Büyük Toramanspor

G.O.Paşaspor-Develispor

Amaratspor-Döğergücü FK

Argıncıkspor-Kocasinan Ülküspor

Kayseri Atletikspor BAY

3. hafta

Erciyes Esen Makina FK-Kayseri Atletikspor

Kocasinan Ülküspor-Hacılar Erciyesspor

Döğergücü FK-Argıncıkspor

Develispor-Amaratspor

Büyük Toramanspor-G.O.Paşaspor

Kayseri Yolspor BAY

4. hafta

Hacılar Erciyesspor-Döğergücü FK

Kayseri Atletikspor-Kocasinan Ülküspor

G.O.Paşaspor-Kayseri Yolspor

Amaratspor-Büyük Toramanspor

Argıncıkspor-Develispor

Erciyes Esen Makina FK BAY

5. hafta

Kocasinan Ülküspor-Erciyes Esen Makina FK

Döğergücü FK-Kayseri Atletikspor

Develispor-Hacılar Erciyesspor

Büyük Toramanspor-Argıncıkspor

Kayseri Yolspor-Amaratspor

G.O.Paşaspor BAY

6. hafta

Hacılar Erciyesspor-Büyük Toramanspor

Kayseri Atletikspor-Develispor

Erciyes Esen Makina FK-Döğergücü FK

Amaratspor-G.O.Paşaspor

Argıncıkspor-Kayseri Yolspor

Kocasinan Ülküspor BAY

7. hafta

Döğergücü FK-Kocasinan Ülküspor

Develispor-Erciyes Esen Makina FK

Büyük Toramanspor-Kayseri Atletikspor

Kayseri Yolspor-Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor-Argıncıkspor

Amaratspor BAY

8. hafta

Hacılar Erciyesspor-G.O.Paşaspor

Kayseri Atletikspor-Kayseri Yolspor

Erciyes Esen Makina FK-Büyük Toramanspor

Kocasinan Ülküspor-Develispor

Argıncıkspor-Aamratspor

Döğergücü FK BAY

9. hafta

Develispor-Döğergücü FK

Büyük Toramanspor-Kocasinan Ülküspor

Kayseri Yolspor-Erciyes Esen Makina FK

G.O.Paşaspor-Kayseri Atletikspor

Amaratspor-Hacılar Erciyesspor

Argıncıkspor BAY

10. hafta

Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor

Kayseri Atletikspor-Amaratspor

Erciyes Esen Makina FK-G.O.Paşaspor

Kocasinan Ülküspor-Kayseri Yolspor

Döğergücü FK-Büyük Toramanspor

Develispor BAY

11. hafta

Büyük Toramanspor-Develispor

Kayseri Yolspor-Döğergücü FK

G.O.Paşaspor-Kocasinan Ülküspor

Amaratspor-Erciyes Esen Makina FK

Argıncıkspor-Kayseri Atletikspor

Hacılar Erciyesspor BAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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