Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk hafta 5 maçta 21 golle tamamlandı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı.

Oynanan 5 maç ile 1. hafta geride kalırken, toplam 21 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 25 Ekim Pazar günü oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 3-2 Döğergücü FK

Kocasinan Ülküspor 4-2 Amaratspor

Develispor 4-2 Kayseri Yolspor

Argıncıkspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK

Büyük Toramanspor (BAY)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı