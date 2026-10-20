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Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk hafta 5 maçta 21 golle tamamlandı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk hafta 5 maçta 21 golle tamamlandı
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Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk hafta oynanan 5 maçla tamamlandı ve toplam 21 gol atıldı. Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u 2-1 yenerken küme 25 Ekim Pazar günü oynanacak 2. hafta maçlarıyla devam edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı.

Oynanan 5 maç ile 1. hafta geride kalırken, toplam 21 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 25 Ekim Pazar günü oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 3-2 Döğergücü FK

Kocasinan Ülküspor 4-2 Amaratspor

Develispor 4-2 Kayseri Yolspor

Argıncıkspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK

Büyük Toramanspor (BAY)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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