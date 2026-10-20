Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk hafta 5 maçta 21 golle tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk hafta 5 maçta 21 golle tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk hafta oynanan 5 maçla tamamlandı ve toplam 21 gol atıldı. Hacılar Erciyesspor, Kayseri Atletikspor'u 2-1 yenerken küme 25 Ekim Pazar günü oynanacak 2. hafta maçlarıyla devam edecek.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı.
Oynanan 5 maç ile 1. hafta geride kalırken, toplam 21 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 25 Ekim Pazar günü oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kayseri Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor
G.O.Paşaspor 3-2 Döğergücü FK
Kocasinan Ülküspor 4-2 Amaratspor
Develispor 4-2 Kayseri Yolspor
Argıncıkspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK
Büyük Toramanspor (BAY)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı