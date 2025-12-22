Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de sezonun ikinci yarısı, 14. hafta maçlarının ardından başladı. 6 maçta toplam 27 gol atıldı ve yaz aylarında olması beklenen maçlar heyecanla sürdürülecek.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı başladı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 14. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 14. hafta geride kalırken, toplam 27 gol atıldı. Hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından ligin ikinci yarısı başladı ve telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bu hafta sonu oynanacak olan 15. hafta maçları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme'de 14. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Talas Anayurtspor 1-3 Argınıkspor
Amaratspor 0-3 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Şekerspor 4-0 Özvatanspor
Başakpınarspor 4-1 Döğergücü FK
Kayseri Atletikspor 2-0 Erciyes Esen Makina FK
Döğerspor 6-3 Esen Metal SK
G.O.Paşaspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ