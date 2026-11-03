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Kayseri Süper Amatör Küme'de 5 maçta 25 gol atıldı, 2. hafta geride kaldı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de 5 maçta 25 gol atıldı, 2. hafta geride kaldı
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta oynanan 5 maçla tamamlandı ve bu karşılaşmalarda toplam 25 gol atıldı. Küme, 8 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta tamamlandı.

Oynanan 5 maç ile 2. hafta geride kalırken, toplam 25 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 8 Kasım Pazar günü oynanacak olan 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Erciyes Esen Makina FK 1-3 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 3-3 Develispor

Amaratspor 4-4 Döğergücü FK

Kocasinan Ülküspor 2-0 Argıncıkspor

Büyük Toramanspor 4-1 Kayseri Yolspor

Kayseri Atletikspor (BAY)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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