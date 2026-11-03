Kayseri Süper Amatör Küme'de 5 maçta 25 gol atıldı, 2. hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 5 maçta 25 gol atıldı, 2. hafta geride kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta oynanan 5 maçla tamamlandı ve bu karşılaşmalarda toplam 25 gol atıldı. Küme, 8 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta tamamlandı.
Oynanan 5 maç ile 2. hafta geride kalırken, toplam 25 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 8 Kasım Pazar günü oynanacak olan 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Erciyes Esen Makina FK 1-3 Hacılar Erciyesspor
G.O.Paşaspor 3-3 Develispor
Amaratspor 4-4 Döğergücü FK
Kocasinan Ülküspor 2-0 Argıncıkspor
Büyük Toramanspor 4-1 Kayseri Yolspor
Kayseri Atletikspor (BAY)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı