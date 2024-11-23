Kayseri Süper Amatör Küme 6. Hafta Maçları Başlıyor
Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Maçlar, 2 grupta gerçekleşecek ve hakem atamaları duyuruldu.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta heyecanı başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 6. hafta heyecanı başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu, yarın oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
Argıncıkspor-Kocasinan Şimşekspor: Ebu Taha Rasim Köse
Amaratspor-Kayseri Atletikspor: Esat Sabuncu
Kayserigücü FK-İsmail Okumuş FK: Kemal Hattatioğlu
Kayseri Döğerspor-K. Esen Metal SK: Furkan Emre Arslan
Erciyes Esen Makina FK-Tomarza Bld.: Ali Yıldız
1966 Turanspor-Kayseri Şekerspor: Cen Uluçınar
Hacılar Erciyesspor-Başakpınarspor: Hacı Güverti - KAYSERİ