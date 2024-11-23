Kayseri Süper Amatör Küme 6. Hafta Maçları Başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta heyecanı başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 6. hafta heyecanı başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu, yarın oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

Argıncıkspor-Kocasinan Şimşekspor: Ebu Taha Rasim Köse

Amaratspor-Kayseri Atletikspor: Esat Sabuncu

Kayserigücü FK-İsmail Okumuş FK: Kemal Hattatioğlu

Kayseri Döğerspor-K. Esen Metal SK: Furkan Emre Arslan

Erciyes Esen Makina FK-Tomarza Bld.: Ali Yıldız

1966 Turanspor-Kayseri Şekerspor: Cen Uluçınar

Hacılar Erciyesspor-Başakpınarspor: Hacı Güverti - KAYSERİ