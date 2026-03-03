Haberler

Kayseri Süper Amatör Küme'de 21. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 21. hafta tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 21. haftasında yapılan 6 maçta toplam 21 gol atıldı. Lider Kayseri Şekerspor ve takipçisi Kayseri Atletikspor puan kaybı yaşarken, Döğerspor ve Hacılar Erciyesspor haftayı 3 puanla kapattı. Haftanın en gollü maçı Gaziosmanpaşaspor'un 6-1'lik galibiyeti oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 21. haftasında oynanan 6 maçta 21 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 21. haftasında 6 müsabaka oynandı. Son 5 haftaya girilirken hem üst sıralarda hem de altı sıralarda heyecan dorukta. Lider Kayseri Şekerspor ve takipçisi Kayseri Atletikspor'un puan kaybettiği haftada zirve mücadelesi veren Döğerspor ile Hacılar Erciyesspor haftayı 3 puanla kapattı. Haftanın en gollü maçı Gaziosmanpaşaspor rakibi Özvatanspor'u 6-1 mağlup etti. Süper Amatör Küme 21. haftasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

Kayseri Atletikspor - Hacılar Erciyesspor: 1-2

Talas Anayurtspor - Esen Metal SK: 2-1

Erciyes Esen Makina FK - Argıncıkspor 4-0

Başakpınarspor - Kayseri Şekerspor: 0-0

G.O.Paşaspor - Özvatanspor: 6-1

Amaratspor - Döğergücü FK: 2-2

Döğerspor - Yahyalıspor: 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mart ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu ay için rakamlar netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Savaşın ateşi piyasaları yaktı! 4 haftanın en yüksek seviyesi
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Yok artık daha neler! Fener taraftarından viral olan hareket