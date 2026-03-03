Kayseri Süper Amatör Küme'de 21. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 21. haftasında oynanan 6 maçta 21 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 21. haftasında 6 müsabaka oynandı. Son 5 haftaya girilirken hem üst sıralarda hem de altı sıralarda heyecan dorukta. Lider Kayseri Şekerspor ve takipçisi Kayseri Atletikspor'un puan kaybettiği haftada zirve mücadelesi veren Döğerspor ile Hacılar Erciyesspor haftayı 3 puanla kapattı. Haftanın en gollü maçı Gaziosmanpaşaspor rakibi Özvatanspor'u 6-1 mağlup etti. Süper Amatör Küme 21. haftasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

Kayseri Atletikspor - Hacılar Erciyesspor: 1-2

Talas Anayurtspor - Esen Metal SK: 2-1

Erciyes Esen Makina FK - Argıncıkspor 4-0

Başakpınarspor - Kayseri Şekerspor: 0-0

G.O.Paşaspor - Özvatanspor: 6-1

Amaratspor - Döğergücü FK: 2-2

Döğerspor - Yahyalıspor: 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı