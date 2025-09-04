Kayseri Süper Amatör Küme 2025-2026 Fikstürü Çekildi

Haberler

2025-2026 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi. Lig, 20-21 Eylül'de başlayacak ve 14 takım tek grupta mücadele edecek.

2025-2026 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi. 20-21 Eylül'de başlayacak ligde 14 takım tek grupta mücadele edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de yeni sezon fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, TÜFAD Kayseri Şube Müdürü Ahmet Yıldız, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan, Dursun Açıkyürek ve fikstüre giren takımların başkanları, yöneticileri ve antrenörleri katıldı.

Yeni sezonda Süper Amatör Küme'de, Kayseri Atletikspor, Hacılar Erciyesspor, Başakpınarspor, Özvatanspor, Amaratspor, Erciyes Esen Makina FK, Kayseri Esen Metal SK, Argıncıkspor, Kayseri Şekerspor, Döğerspor, Gaziosmanpaşaspor, Talas Anayurtspor, Döğergücü FK ve Yahyalıspor takımları mücadele edecek.

Fikstür çekimi sonrası 1.hafta maçları şu şekilde;

Talas Anayurtspor-Argıncıkspor

Özvatanspor-Kayseri Şekerspor

Başakpınarspor-Döğergücü FK

Kayseri Atletikspor-Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Esen Metal SK-Döğerspor

Gaziosmanpaşaspor-Yahyalıspor

Hacılar Erciyesspor-Amaratspor - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
