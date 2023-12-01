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Kayseri Sporcuları Türkiye Şampiyonası için Çorum'a Gidiyor

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Kayseri Şekerspor Kulübü'nden 28 sporcu, Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası için Çorum'a gidecek. Milli takımda forma giyen güreşçilerin de yer aldığı sporcu kafilesi, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek için mücadele edecek.

Kayseri'de aralarında milli takımda forma giyen güreşçilerin de bulunduğu sporcular, Türkiye şampiyonası için Çorum'a gidecek.

Kayseri Şekerspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 8-10 Aralık tarihleri arasında Çorum'da yapılacak Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na 28 sporcu katılacak.

Aralarında Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil eden güreşçiler Azat Sarıyar, Emre Bulut, Barış Erbek, Muhammed Acar, Abdullah Akar ve Mahmut Yılmaz gibi isimlerin de yer aldığı sporcu kafilesi, 7 Aralık'ta Kayseri'den yola çıkacak.

Burada derece elde eden sporcular milli takıma seçilerek, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Salih Güney, şampiyona için antrenmanların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Sporcuların şampiyonada derece yapıp milli takımda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek için mücadele edeceklerini belirten Güney, "2 sporcumuz sakatlığından dolayı katılamayacak ama genel anlamda birçok uluslararası derece yapmış sporcumuz var. Bunlar ve diğer sporcularımızla güzel bir mücadele geçeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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