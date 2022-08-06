Kayseri haberleri... Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Haberler

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Kayseri haberleri... Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Kayseri haberleri... Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor.

 - Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Weghorst'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

9. dakikada Bertolacci'nin ara pasında topla buluşan Gavranovic kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

33. dakikada Carole ceza sahası dışından yerden sert vurdu, kaleci Ersin topu köşeden çıkardı.

44. dakikada sol kanattan Masuaku'nun yerden ortasında ceza sahası içinde Weghorst'un şutu kaleci Bilal'de kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xx, Salih xx, Gedson xx, Kartal xx, Ghezzal xx, Muleka xx, Weghorst xx

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, N'Koudou, Oğuzhan Akgün, Berkay Vardar, Boyd, Cenk Tosun, Kenan Karaman

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Cardoso xx, Karimi xx, Bertolacci xx, Emrah xx, Thiam xx, Gavranovic xx

Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Mensah, Campanharo, Yaw Ackah, Mustafa Pektemek, Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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