Kayseri spor haberi | Kayserispor, Giresunspor'u iç sahadaki iyi performansıyla kazanma peşinde

Gelen Kayseri haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Yukatel Kayserispor'da oyuncular Ramazan Civelek ile Lionel Carole, iç sahadaki iyi oyunlarını sergileyerek sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Yukatel Kayserispor'da oyuncular Ramazan Civelek ile Lionel Carole, iç sahadaki iyi oyunlarını sergileyerek sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Her iki oyuncu, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına Giresunspor maçını değerlendirdi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan 26 yaşındaki sağ bek Ramazan, takım olarak güçlü bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

Lige iyi başlayan takımlar arasında yer alan Giresunpor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Ramazan, "Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Evimizde her zaman güçlü bir takım olduk. Giresunspor da lige iyi başlayan ekiplerden biri. Bu maçı evimizde oynayacağımız için Giresunspor maçının favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü bir oyunumuz var. Bu oyunu sahaya yansıtmak ve galibiyetle ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin Fransız sol beki Lionel Carole ise bu hafta iç sahada oynayacaklarını, Kayseri'deki her maçı kazanma arzusunda olduklarını söyledi.

Kayserispor taraftarının önünde oynamanın kendilerine ayrı bir güç kattığını anlatan Carol, " Taraftarımızın desteğiyle iyi oyun oynayıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Hazırlıklar sürüyor

Yukatel Kayserispor, Bitexen Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda oyuncular, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.