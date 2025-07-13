Kayseri Şekerspor, Üç Yeni Oyuncuyla Kadrosunu Güçlendirdi

Kayseri Şekerspor, Üç Yeni Oyuncuyla Kadrosunu Güçlendirdi
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Kayseri Şekerspor, 2025-2026 sezonu öncesi Kocasinan Şimşekspor'dan Bulut Akbaş, Mehmet Tatlı ve kaleci Ali Özkan'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Kayseri Şekerspor ; dış transferde 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor yeni sezon hazırlıklarına ilerleyen günlerde başlayacak. 2025 - 2026 sezonu öncesi güçlü bir kadro oluşturmak isteyen yeşil-beyazlılar dış transferde kadrosuna üç önemli ismi dahil etti. Kayseri Şekerspor Kulübü dış transferde geçen sezon Kocasinan Şimşekspor'da şampiyonluk yaşayan Bulut Akbaş, Mehmet Tatlı ve kaleci Ali Özkan'ı renklerine bağladı. Kayseri Şekerspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Kulübümüz 2025-2026 sezonu öncesi dış transferde Kocasinan Şimşekspor'dan Mehmet Tatlı, Bulut Akbaş ve kaleci Ali Özkan ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncularımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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