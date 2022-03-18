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Kayseri Şekerspor, Türkiye 2.'si oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Şekerspor, Türkiye 2.'si oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen U20 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Türkiye 2.'si oldu.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen U20 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Türkiye 2.'si oldu.

U20 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası 15 - 18 Mart 2022 tarihleri arasında Konya'da yapıldı. 38 takımdan 500 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri Şekerspor Kulübü 91 puanla Türkiye ikincisi oldu.

Kürsüde Kayseri'nin adının düşmediği şampiyonada Kayseri Şeker ve aynı zamanda TOHM sporcularından Azat Sarıyar 61 kg'da Türkiye Şampiyonu, Barış Erbek 60 kg'da Türkiye İkincisi ve Kemal Sevgili 60 kg'da Türkiye üçüncüsü olurken, Şeker Spor Kulübü sporcularından Onur Yurtata 67 kg'da Türkiye şampiyonu, Erdem Kethüda ise 87 kg'da Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler ile büyük bir başarıya imza atan sporcuları ve antrenörleri İlker Genel, Salih Güney ve Veysel Toprak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Türkiye 2.'si oldu

Kayseri Şekerspor, Türkiye 2.'si oldu

Kayseri Şekerspor, Türkiye 2.'si oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şekerspor, Kayseri, Türkiye, Konya, Spor, Haberler

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