Haberler

Kayseri Şekerspor hükmen kazanacak

Kayseri Şekerspor hükmen kazanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Şekerspor, ligin 17. haftasını maç yapmadan hükmen kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. 16 hafta sonunda 42 puana ulaşan yeşil beyazlılar, hazırlıklarına devam ediyor.

Kayseri Şekerspor ; ligin 17. haftasını maç yapmadan hükmen kazanacak.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Şekerspor ; ligin 17. haftasını maç yapmadan hükmen kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligde son oynadığı maçta Argıncıkspor'u 4-0 yenerek 42 puana ulaşan yeşil beyazlılar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yahyalıspor'un sezon başında ligden çekilmesi ile bu hafta sonu maç yapamayacak olan Kayseri Şekerspor ; ligin 18. haftasında oynadığı Döğerspor maçı hazırlıklarını Antrenör Erkan Demirel nezaretinde kendi tesislerinde sürdürüyor. Yeşil beyazlılar geride 16. hafta sonunda 13 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kayseri Şekerspor rakip filelere 68 gol atarken kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

60 averajla liderlik koltuğunda oturan Kayseri Şekerspor, kalan son 10 maçta hata yapmayarak hedefine ulaşmak istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem