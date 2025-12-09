Esen Metal SK: 6 Argıncıkspor: 4
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'nin 12. haftasında Esen Metal SK rakibi Argıncıkspor'u 6-4 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor. 10 golün atıldığı 2 kırmızı kartın çıktığı zorlu müsabakada futbolseverler gole doydu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Gülşen Urgun, Umut Enes Kaya, Mustafa Berat Küçük
Esen Metal SK: Muhammed Eren İnalpulat, İbrahim Mızrak, Ozan Özer, Halil İbrahim Demir, Mustafa Can Yetük, Arda Taştan, Eymen Çelik (Zekai Kepezkaya dk. 66), Enes Mustafa İlhan, Kürşat Küçük (Burak Eren Şahin dk. 90), Ozan Minik, Mustafa Kerim Sözen
Argıncıkspor: Yusuf Yavuz, Alican Koçer, Kaan Aşık, Hacı Mert Akgöz, Eren Cem Çelebi, Süleyman Çetiner (Emin Can Irmak dk. 46), (Ali Bıyık dk. 85), Alper Arda Karakoç, Yunus Emre Mert, Berat Aydemir (Muhammed Korkmaz dk. 46), Emircan Yıldırım, Tahir Can Çeçen
Goller: Arda Taştan (dk. 22), Enes Mustafa İlhan (dk. 36), Kürşat Küçük (dk. 49), Mustafa Can Yetük (dk. 83,58), Mustafa Kerim Sözen (dk. 90) (Esen Metal SK), Berat Aydemir (dk. 2,45), Kaan Aşık (dk. 26), Yunus Emre Mert (dk. 80) (Argıncıkspor)
Kırmızı kartlar: Ali Tuna Kara (dk. 90) (Esen Metal SK), Kaan Aşık (dk. 90) (Argıncıkspor) - KAYSERİ