Esen Metal SK: 6 Argıncıkspor: 4
Kayseri Şeker, Süper Amatör Küme'nin 12. haftasında Esen Metal SK'yı 6-4 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Maçta atılan toplam 10 gol futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'nin 12. haftasında Esen Metal SK rakibi Argıncıkspor'u 6-4 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor. 10 golün atıldığı 2 kırmızı kartın çıktığı zorlu müsabakada futbolseverler gole doydu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Gülşen Urgun, Umut Enes Kaya, Mustafa Berat Küçük

Esen Metal SK: Muhammed Eren İnalpulat, İbrahim Mızrak, Ozan Özer, Halil İbrahim Demir, Mustafa Can Yetük, Arda Taştan, Eymen Çelik (Zekai Kepezkaya dk. 66), Enes Mustafa İlhan, Kürşat Küçük (Burak Eren Şahin dk. 90), Ozan Minik, Mustafa Kerim Sözen

Argıncıkspor: Yusuf Yavuz, Alican Koçer, Kaan Aşık, Hacı Mert Akgöz, Eren Cem Çelebi, Süleyman Çetiner (Emin Can Irmak dk. 46), (Ali Bıyık dk. 85), Alper Arda Karakoç, Yunus Emre Mert, Berat Aydemir (Muhammed Korkmaz dk. 46), Emircan Yıldırım, Tahir Can Çeçen

Goller: Arda Taştan (dk. 22), Enes Mustafa İlhan (dk. 36), Kürşat Küçük (dk. 49), Mustafa Can Yetük (dk. 83,58), Mustafa Kerim Sözen (dk. 90) (Esen Metal SK), Berat Aydemir (dk. 2,45), Kaan Aşık (dk. 26), Yunus Emre Mert (dk. 80) (Argıncıkspor)

Kırmızı kartlar: Ali Tuna Kara (dk. 90) (Esen Metal SK), Kaan Aşık (dk. 90) (Argıncıkspor) - KAYSERİ

