Kayseri Süper Amatör Küme'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme'de 16. haftanın hakemleri belli oldu
Güncelleme:
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. İl Hakem Kurulu tarafından belirlenen hakemler, önemli karşılaşmaları yönetecek.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 16. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu; tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ligin 16. haftasında hem zirvede hem de alt sıralarda telafisi olmayan müsabakalar oynanacak. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;

K. Şekerspor- Argıncıkspor: Tolga Selvi

Talas Anayurtspor- Döğerspor: Dilber Sıla Başıaçık

Erciyes Esen Makina FK-Gaziosmanpaşaspor: Furkan Emre Arslan

Döğergücü FK-Esen Metal SK: Gülşen Urgun

Başakpınarspor-Kayseri Atletikspor: Esat Sabuncu

Amaratspor-Özvatanspor: Gökhan Mutlu - KAYSERİ

