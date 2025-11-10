Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 8. Hafta Geride Kaldı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 8. hafta maçları tamamlandı. Toplamda 27 gol atıldı ve ligde heyecan dolu anlar yaşandı. 9. hafta müsabakaları ise bu hafta oynanacak.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 8. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 8. hafta geride kalırken, toplam 27 gol atıldı. Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 8. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Talas Anayurtspor 3-1 Esen Metal sK
Kayseri Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor
Amaratspor 2-2 Döğergücü FK
Erciyes Esen Makine FK 1-2 Argıncıkspor
K.Şekerspor 6-1 Başakpınarspor
Gaziosmanpaşa 2-4 Özvatanspor
Argıncıkspor 0-0 Döğerspor
Döğerspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ