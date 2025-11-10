Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 8. Hafta Geride Kaldı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 8. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 8. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 8. hafta geride kalırken, toplam 27 gol atıldı. Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 8. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Talas Anayurtspor 3-1 Esen Metal sK

Kayseri Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor

Amaratspor 2-2 Döğergücü FK

Erciyes Esen Makine FK 1-2 Argıncıkspor

K.Şekerspor 6-1 Başakpınarspor

Gaziosmanpaşa 2-4 Özvatanspor

Argıncıkspor 0-0 Döğerspor

Döğerspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ