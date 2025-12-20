Haberler

Kayseri Süper Amatör Küme'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 14. hafta heyecanı başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu, karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 14. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 14. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu; tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ligin 14. haftasında hem zirve de hem de alt sıralarda telafisi olmayan müsabakalar oynanacak. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;

K. Şekerspor- Özvatanspor: Furkan Emre Arslan

Talas Anayurtspor- Argıncıkspor: Ahmet Pakırcı

Başakpınarspor- Döğergücü FK: Muhammed Emin Vural

Esen Metal SK- Döğerspor: Berkcan Kalkan

Hacılar Erciyesspor- Amaratspor: Mustafa Melih Kaya

Erciyes Esen Makina FK-Kayseri Atletikspor: Gökhan Mutlu - KAYSERİ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

