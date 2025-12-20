Kayseri Süper Amatör Küme'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 14. hafta heyecanı başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu, karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 14. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu; tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ligin 14. haftasında hem zirve de hem de alt sıralarda telafisi olmayan müsabakalar oynanacak. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;
K. Şekerspor- Özvatanspor: Furkan Emre Arslan
Talas Anayurtspor- Argıncıkspor: Ahmet Pakırcı
Başakpınarspor- Döğergücü FK: Muhammed Emin Vural
Esen Metal SK- Döğerspor: Berkcan Kalkan
Hacılar Erciyesspor- Amaratspor: Mustafa Melih Kaya
Erciyes Esen Makina FK-Kayseri Atletikspor: Gökhan Mutlu