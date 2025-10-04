Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 3. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 3. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 3. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;

Talas Anayurtspor-Döğerspor: Gökhan Mutlu

Özvatanspor-Amaratspor: Şevki Dursun

Kayseri Atletikspor-Başakpınarspor: Mustafa Melih Kaya

Argıncıkspor- Kayseri Şekerspor: Cenk Uluçınar

G.O.Paşaspor-Erciyes Esen Makina FK: Mustafa Kadıoğlu

Esen Metal SK-Döğergücü FK: Muhammed Emin Vural - KAYSERİ