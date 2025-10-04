Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 3. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 3. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;
Talas Anayurtspor-Döğerspor: Gökhan Mutlu
Özvatanspor-Amaratspor: Şevki Dursun
Kayseri Atletikspor-Başakpınarspor: Mustafa Melih Kaya
Argıncıkspor- Kayseri Şekerspor: Cenk Uluçınar
G.O.Paşaspor-Erciyes Esen Makina FK: Mustafa Kadıoğlu
Esen Metal SK-Döğergücü FK: Muhammed Emin Vural - KAYSERİ