Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de Play-Off'a kalan 7 takım belli oldu

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de 9. haftanın ardından ligin bitimine 1 hafta kala 7 takım adını Play-Off'a yazdırdı. A Grubu'nda Kalespor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, B Grubu'nda Talas İdman Yurdu, Yeşilspor, C Grubu'nda Yeni Esenspor ve D Grubu'nda Sarız Anadoluspor ile Büyüleyenspor takımları Play-Off'a çıkmayı başaran takımlar oldular. C Grubu ikinci takımı ilerleyen günlerde belli olacak. Play-Off'a kalan takımlar normal sezonun ardından Play-Off mücadelesi verecekler.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off'a kalan 7 takım belli oldu.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de 9. haftanın ardından ligin bitimine 1 hafta kala 7 takım adını Play-Off"a yazdırdı. A Grubu'nda Kalespor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, B Grubu'nda Talas İdman Yurdu, Yeşilspor, C Grubu'nda Yeni Esenspor ve D Grubu'nda Sarız Anadoluspor ile Büyüleyenspor takımları Play-Off'a çıkmayı başaran takımlar oldular. A, B ve D Gruplarında 2'şer takım belli olurken C Grubunda 1 takım belli oldu.

C Grubu ikinci takımı ilerleyen günlerde belli olacak. Play-Off'a kalan takımlar normal sezonun ardından Play-Off mücadelesi verecekler. - KAYSERİ