Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile 2.hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 11 karşılaşmada toplam 47 gol atıldı. En farklı galibiyeti ise A Grubunda Sarız Anadoluspor rakibi Büyüleyenspor'u 10-0 yenerek elde etti. A Grubunda Sarız Anadoluspor, B Grubunda Kayseri Göktürkspor ve C Grubunda E.M. Döğerspor 2.haftayı lider olarak kapattılar. Birinci Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 3. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

A Grubu

Buğdaylıspor 2-2 Yahyalı Gençlerbirliği

Anadolu Yıldızları 5-2 İncesu Gençlikspor

Sarız Anadoluspor 10-0 Büyüleyenspor

Amaratspor 0-3 Kayseri Simya Koleji

Kılıçaslan Yıldızspor (BAY)

B Grubu

Yeni Erciyesspor 2-2 Özvatan Gençlikspor

Cuma Uluçay Talasspor 3-1 Palasspor

Göktürkspor 3-0 Bünyan Belediyespor

G.O.Paşaspor 1-2 Güneşspor

Kayseri Yavuzspor (BAY)

C Grubu

Talas Denizspor 1-3 Tomarza Belediyespor

Talas Anayurtspor 0-1 Gültepespor

E.M. Döğerspor 4-0 Sindelhöyükspor

Erciyesgücü FK 3-0 Develispor (Hükmen)

Yeni Esenspor (BAY) - KAYSERİ