Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2. hafta tamamlandı
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile 2.hafta tamamlandı. Toplam 11 karşılaşmada 47 gol atıldı. Liderler A Grubunda Sarız Anadoluspor, B Grubunda Kayseri Göktürkspor ve C Grubunda E.M. Döğerspor oldu.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile 2.hafta tamamlandı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 11 karşılaşmada toplam 47 gol atıldı. En farklı galibiyeti ise A Grubunda Sarız Anadoluspor rakibi Büyüleyenspor'u 10-0 yenerek elde etti. A Grubunda Sarız Anadoluspor, B Grubunda Kayseri Göktürkspor ve C Grubunda E.M. Döğerspor 2.haftayı lider olarak kapattılar. Birinci Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 3. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
A Grubu
Buğdaylıspor 2-2 Yahyalı Gençlerbirliği
Anadolu Yıldızları 5-2 İncesu Gençlikspor
Sarız Anadoluspor 10-0 Büyüleyenspor
Amaratspor 0-3 Kayseri Simya Koleji
Kılıçaslan Yıldızspor (BAY)
B Grubu
Yeni Erciyesspor 2-2 Özvatan Gençlikspor
Cuma Uluçay Talasspor 3-1 Palasspor
Göktürkspor 3-0 Bünyan Belediyespor
G.O.Paşaspor 1-2 Güneşspor
Kayseri Yavuzspor (BAY)
C Grubu
Talas Denizspor 1-3 Tomarza Belediyespor
Talas Anayurtspor 0-1 Gültepespor
E.M. Döğerspor 4-0 Sindelhöyükspor
Erciyesgücü FK 3-0 Develispor (Hükmen)
Yeni Esenspor (BAY) - KAYSERİ